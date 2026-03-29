В Новосибирской области обновят более 40 километров дорог опорной сети

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году пройдут на 40,8 км дорог опорной сети Новосибирской области. Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.
«Ежегодно этим дорогам уделяется большое внимание, поскольку они обеспечивают межрегиональное и международное сообщение, а также связывают опорные населенные пункты. Проведение работ позволит достичь к концу года показателя в 73,5% протяженности дорог в нормативном состоянии», — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Наибольший объем работ будет выполнен в Ордынском и Тогучинском районах. Например, в последнем дорожникам предстоит провести ремонт 15,6 км. Также реконструкция затронет самую протяженную региональную автодорогу Новосибирск — Кочки — Павлодар. Она соединяет пять районов и выходит на границу с Казахстаном.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.