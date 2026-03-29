Умер пленивший Паулюса 101-летний участник Сталинградской битвы Василий Зинченко

В Казахстане скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Иванович Зинченко, который входил в группу разведчиков, пленивших немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса в Сталинграде, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на генконсульство России в Казахстане.