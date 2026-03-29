Омским охотникам напомнили о завершении сезона на волка

Владельцам путевок необходимо сдать отчет о добыче до 20 апреля даже при нулевом результате.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области скоро завершится сезон охоты на волка. Согласно установленным правилам, последний день добычи этого хищника в охотугодьях региона — 31 марта 2026 года.

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области напоминает охотникам о необходимости предоставления сведений о добыче охотничьих ресурсов.

Отчет необходимо направить по месту получения разрешения не позднее 20 апреля 2026 года. Это требование распространяется и на те случаи, когда добыча не велась или не состоялась — отчет обязателен даже при отсутствии трофеев.

Подать сведения можно любым удобным способом: лично, через почтовое отправление или курьерскую службу. Документы принимаются по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, д. 63 (Министерство природных ресурсов и экологии Омской области).

В ведомстве предупреждают, что несоблюдение сроков подачи отчетности может стать основанием для отказа в выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов в будущем. Охотникам призывают внимательно соблюдать условия выданных разрешений и своевременно направлять информацию о результатах охоты.