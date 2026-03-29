Свыше 3,3 тыс. человек эвакуировали из подтопленных районов в Дагестане

Более 3,3 тыс. человек эвакуировали из подтопленных районов в Дагестане после сильных дождей, подтопленными остаются 760 жилых домов и 950 придворных участков. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Из 3 338 эвакуированных 1033 являются детьми. В пунктах временного размещения находятся 58 человек, включая 32 ребенка.
Спасатели эвакуируют жителей с помощью высокопроходимой техники, плавсредств, а также на руках доставляют людей в безопасные зоны. Кроме того, сотрудники МЧС эвакуируют домашних животных.
Сотрудники работают также на реках Тарнаирка и Черкес-Озень, расчищают и вывозят мусор, говорится в сообщении.
Всего к ликвидации привлечено от РСЧС более 670 человек и 224 единиц техники.
28 марта Дагестан накрыли сильнейшие ливни с сильными порывами ветра, вызвавшие разлив рек, подтопление домов и аварии на электросетях. В Махачкале ввели режим чрезвычайной ситуации, как сообщает администрация, там эвакуировали 103 человека.
Как сообщил 29 марта глава региона Сергей Меликов, за последние сутки в ряде районов выпало свыше 50 мм осадков.
