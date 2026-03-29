В Мордовии построят 5 новых модульных объектов размещения туристов

Пять модульных объектов размещения туристов построят в ближайшие два года на территории Мордовии при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации главы и правительства республики.
Наиболее масштабный проект планируют реализовать в Ковылкинском районе. Там на месте бывшего дома отдыха строят комплекс на 60 номеров. К возведению объекта привлечен инвестор. Ему в 2025 году возместили затраты на приобретение и монтаж 20 модулей.
Также новый гостевой комплекс на 52 номера появится в Ардатове. Еще три проекта будут реализованы в Саранске, Рузаевке и Атяшеве.
