На строительство берегозащитных сооружений в Филино в третий раз ищут подрядчика

В мае 2023 года на строительство противооползневых сооружений в районе Гаузупского ручья было выделено 519,8 млн рублей. Работы должны были начаться в 2025, а завершиться — в 2026 году. Победителем торгов на разработку проектной документации изначально было признано калининградское ООО «КДС-монтаж», снизившее максимальную стоимость работ с 14 до 6 млн рублей, однако подрядчик позже был признан уклонившимся от заключения контракта. В итоге был выбран другой исполнитель — ООО «Асгард», предложившее цену 8,6 млн рублей. Согласно акту обследования берега, он подвержен «абразионно-обвальным процессам, которые приводят в разрушению берегового откоса», высота разрушений — 32−40 метров. В ноябре 2023 года проект строительства противооползневых сооружений в районе Гаузупского ручья в Светлогорске был одобрен историко-художественной экспертизой. Госэкспертиза выдалаположительное заключение в апреле 2024 года.