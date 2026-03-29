Аэропорт Красноярска перешел на весенне-летнее расписание полетов

Международный аэропорт Красноярска с 29 марта перешел на весенне-летнее расписание полетов, рассказали в пресс-службе воздушной гавани. Оно будет действовать до 24 октября 2026 года.
Международные рейсы будут выполняться в десять стран: Азербайджан, Армению, Вьетнам, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Таиланд, Турцию, Узбекистан. Чаще всего — по пять раз в неделю — в Алматы (Казахстан), Пекин (Китай), Нячанг (Вьетнам). По четыре раза в неделю в Бангкок (Таиланд), Анталью (Турция), Бишкек (Кыргызстан), Ташкент (Узбекистан) и так далее.
Внутрироссийские рейсы будут осуществляться по 17 восточным направлениям от Красноярска. В пик сезона в Москву будут вылетать по 9 — 10 самолетов в день разных авиакомпаний. В Санкт-Петербург — от двух до трех раз в день.
Также в южном направлении красноярцы смогут улететь каждый день: по 1 — 2 рейса в день в Сочи. В Геленджик и Минеральные воды по два раза в неделю, в Краснодар — четыре раза в неделю.
Что касается внутрирегиональных перевозок, сохранятся прямые перелеты в Байкит, Богучаны, Ванавару, Игарку, Кодинск, Мотыгино, Подкаменную Тунгуску, Северо-Енисейск, Туруханск, Туру, Хатангу. В Норильск самолеты будут летать по два раза в день. Перелеты в соседние регионы — в Абакан, Барнаул, Горно-Алтайск, Кемерово, Кызыл, Новокузнецк, Томск, Иркутск, Горно-Алтайск, Новосибирск.