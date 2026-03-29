В Астраханской области укоренят более 145 тысяч деревьев

Весенние лесокультурные работы стартовали в Астраханской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». В регионе планируют высадить более 145 тысяч деревьев.
В Левобережном и Восточнодельтовом лесничествах уже начали укоренять сеянцы вяза, ясеня и джузгуна. Эти молодые деревья были выращены в местных питомниках. Лесовосстановление уже провели на площади 10 гектаров.
Весенние посадки приурочены к международной акции «Сад памяти». Напомним, что она ежегодно проходит по всей стране. В 2026 году в Астраханской области центральное мероприятие акции состоится в городе Камызяке.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.