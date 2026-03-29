С начала года жители Колымы подали более 9 тыс. заявлений через «Госуслуги»

Свыше девяти тысяч заявлений было подано через портал «Госуслуги» в Магаданской области с начала 2026 года. Развитие электронных сервисов отвечает целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.
Отметим, что на территории Колымы с 2022 года 100% массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг доступно в электронном виде. Заявления и документы, поданные через «Госуслуги», направляются непосредственно в госорган, ответственный за оказание услуги.
Также на сайте в личном кабинете заявителя можно оставить отзыв об оказании государственных и муниципальных услуг. На текущий момент качество предоставления услуг в электронном виде оценивается в 4,6 балла по 5-балльной шкале.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.