В Калининграде открылся фестиваль «80 историй о главном», который продлится до июня

Посетителей ждут выступления более сорока спикеров.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде открылся фестиваль «80 историй о главном» от проекта общества «Знание», посвященный юбилею региона. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в программе лекции (будут организованы выступления более 40 спикеров), иммерсивный спектакль и другие активности.

Фестиваль продлится три месяца.

Как рассказал организатор фестиваля Максим Никифоров, программа фестиваля запланированы лекции по океанологии, кинематографу, архитектуре, научным исследованиям, быту и повседневной жизни калининградцев, а также искусству советского периода.

Завершится масштабный форум 19 июля.