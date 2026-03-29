В Калининграде открылся фестиваль «80 историй о главном», который продлится до июня

В Калининграде открылся фестиваль «80 историй о главном» от проекта общества «Знание», посвященный юбилею региона. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в программе лекции (будут организованы выступления более 40 спикеров), иммерсивный спектакль и другие активности.
Фестиваль продлится три месяца.
Как рассказал организатор фестиваля Максим Никифоров, программа фестиваля запланированы лекции по океанологии, кинематографу, архитектуре, научным исследованиям, быту и повседневной жизни калининградцев, а также искусству советского периода.
Завершится масштабный форум 19 июля.