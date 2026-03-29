В Кировской области понизят ставки по упрощенной системе налогообложения

Налоговые ставки для предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения, будут понижены на территории Кировской области. Это позволит создать долгосрочную и предсказуемую среду для развития бизнеса, что отвечает целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
Соответствующий закон приняли депутаты законодательного собрания Кировской области. Ставками в размере 1% и 5% смогут воспользоваться производители игр и игрушек, изделий народно-художественных промыслов. Это также касается организаций, торгующих сувенирами, социально ориентированных НКО и социальных предприятий.
В то же время ставки 3% и 7,5% предусмотрены для компаний, задействованных в сферах обрабатывающего производства и общественного питания. Еще применить их смогут малые технологические предприятия. Для этого необходимо соблюдать условия выплаты среднемесячной заработной платы работникам в размере не менее двух МРОТ.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.