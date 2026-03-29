В Усть-Ордынском из-за затопления талыми водами перекрыты три дороги

На месте работают дорожные службы и сотрудники ГИБДД.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вечером 29 марта в поселке Усть-Ордынский Иркутской области введено ограничение движения. С 18:30 перекрыты улицы Мира, 8 Марта и Трудовая. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

— Причиной стало активное таяние снега, которое привело к затоплению дороги. В настоящее время для проезда открыт объездной маршрут через улицу Ербанова, — говорится в сообщении.

Об открытии движения будет сообщено. Автомобилистов призывают быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и учитывать сложные погодные условия.