В Усть-Ордынском из-за затопления талыми водами перекрыты три дороги

Вечером 29 марта в поселке Усть-Ордынский Иркутской области введено ограничение движения. С 18:30 перекрыты улицы Мира, 8 Марта и Трудовая. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.
— Причиной стало активное таяние снега, которое привело к затоплению дороги. В настоящее время для проезда открыт объездной маршрут через улицу Ербанова, — говорится в сообщении.
Об открытии движения будет сообщено. Автомобилистов призывают быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и учитывать сложные погодные условия.