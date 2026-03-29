Светлана Аникина из Пермского края победила в конкурсе «Краса ЖКХ»

Победительница трудится начальником подразделения Чайковского водоканала.

Источник: Комсомольская правда

В МОСКВЕ объявили имена победителей II Всероссийского конкурса «Краса ЖКХ 2025». Конкурс профессионального мастерства объединил талантливых специалистов отрасли жизнеобеспечения.

В номинации «ГРАН-ПРИ» победу одержала начальник комплекса очистных сооружений ПКГУП «Чайковский Водоканал». Ее трудовой стаж насчитывает 30 лет. Под ее руководством обеспечивается бесперебойная работа жизненно важных сооружений, сохраняется благоприятная экологическая ситуация в городе и акватории Камы.

«Светлана Евгеньевна ведет активный образ жизни, занимается спортом и вдохновляет коллег своим примером. На конкурсе она представила образ современной женщины — сильной, целеустремленной и гармоничной», — пояснили «КП-Пермь» в краевом МинЖКХ.

Для участия в конкурсе поступило 587 заявок из 49 регионов, из которых 210 стали победительницами. Экспертное жюри оценивало профессиональное мастерство лидерские качества участниц, их ораторские и организационные навыки.