Кадыров ввел режим ЧС в Чечне из-за сильных ливней

На территории Чеченской Республики ввели режим чрезвычайной ситуации для защиты населения. Распоряжение подписал глава региона Рамзан Кадыров, сообщает агентство «Чечня Сегодня».
В зоне ЧС оказались городской округ Грозный, городской округ Аргун, а также Гудермесский, Ножай-Юртовский, Шалинский, Урус-Мартановский, Курчалоевский, Веденский, Итум-Калинский, Шаройский и Шатойский муниципальные районы.
Причиной введения режима ЧС стали сильные ливни, осадки в виде дождя и мокрого снега и повышение уровня воды в реках до опасных отметок.
Из-за ухудшения погодных условий в Чечне действует режим повышенной готовности с региональным уровнем реагирования с 27 марта, сообщали ранее «Вести республики».
29 марта в поселке Кундухово Гудермесского района эвакуировали 500 человек, среди которых 190 несовершеннолетних. Транспортное движение ограничено на некоторых участках региона. Так, из-за повреждений на мостах в городах Аргун и Гудермес движение по ним временно останавливали 28 марта.
В ликвидации последствий задействованы средства Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в составе 301 человека и 66 единиц техники. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение до конца суток 29 марта.
Ливневые дожди в конце марта обрушились на несколько регионов Кавказа. Режим ЧС ввели также в Махачкале 28 марта. На следующий день в городе эвакуировали 250 человек. Дожди повредили три подстанции в Дагестане, в результате чего более 300 тыс. абонентов остались без электроснабжения.
Оставайтесь на связи с РБК в Mах.