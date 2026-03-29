В Красноярском центре крови № 1 провели экскурсию для школьников

Воспитанники детского дома — лицея имени Х. М. Совмена посетили с экскурсией Красноярский центр крови № 1. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Экскурсия началась на первом этаже центра. Ребята узнали о роли службы крови в спасении жизни людей. Также им объяснили, как и зачем нужно готовится к донации. Помимо этого, школьникам рассказали, какие существуют временные и постоянные противопоказания к сдаче биоматериалов. Отдельное внимание уделили теме донорства костного мозга.
Во время экскурсии также состоялось обсуждение профессий сферы здравоохранения. Будущие выпускники лицея увидели, как работают медицинские сестры и врачи.
«Очень важно то, что организатор экскурсии, воспитатель Тышова Ольга Павловна, сама является регулярным донором крови и уже имеет государственную награду “Почетный донор России”. Если ребята растут и получают образование с людьми, которые своим примером показывают, как важно быть донором крови и ее компонентов, значит, мы, сотрудники службы крови, можем быть спокойны за то, что донорское движение в Красноярском крае будет развиваться и кадровое донорство останется стабильным», — сказала специалист по связям с общественностью Красноярского центра крови № 1 Татьяна Игнатьева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.