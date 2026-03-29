Фарм-клуб «Торпедо» сложил полномочия чемпиона ВХЛ. В воскресенье, 29 марта, нижегородцы упустили победу над «Магниткой».
Во Дворце спорта имени Виктора Коноваленко команда Всероссийской хоккейной лиги «Торпедо-Горький» выиграла у «Магнитки» первый период — 2:0. На второй перерыв соперники ушли при счёте 2:2. А итог матча — 2:3 ОТ.
С интервалом в 2 минуты 23 секунды хозяева дважды реализовали большинство. Голы на счету Никиты Рожкова (17-я минута) и Даниила Ильина (19-я). Однако уже на 27-й минуте была ничья, заброшенные шайбы разделили 2 минуты 38 секунд. Второй гол гости забили благодаря численному перевесу, через секунду после окончания штрафа Ильина. Третий период принёс нулевую ничью, а время овертайма составило 8 минут 57 секунд. Удача улыбнулась магнитогорцам. Соотношение бросков в створ — 27:24 в их пользу.
Фарм-клуб «Торпедо», прошлогодний чемпион ВХЛ, завершил сезон на стадии ⅛ финала. Заключительный матч смотрели с трибун 2300 любителей хоккея.
Состав горьковчан был таким: Дагестанский (Зинаддин в запасе); Никитин — Бочков (К), Орлович-Грудков — Ильин (А) — Газизов; Дрягилев — Стеклов, Мисников — Стальнов (А) — Авершин; Варлаков — Пелевин, Муханов — Рожков — Мельников; И. Чесноков, Г. Чесноков — Уткин — Майоров, Опалев.
Первые две встречи состоялись в Магнитогорске, фарм-клуб «Металлурга» праздновал успех — 3:1 и 6:3. А 27 марта в Нижнем Новгороде уральцы выиграли с минимальным счётом 1:0.