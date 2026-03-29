Фарм-клуб «Торпедо» сложил полномочия чемпиона ВХЛ

С интервалом в 2 минуты 23 секунды хозяева дважды реализовали большинство. Голы на счету Никиты Рожкова (17-я минута) и Даниила Ильина (19-я). Однако уже на 27-й минуте была ничья, заброшенные шайбы разделили 2 минуты 38 секунд. Второй гол гости забили благодаря численному перевесу, через секунду после окончания штрафа Ильина. Третий период принёс нулевую ничью, а время овертайма составило 8 минут 57 секунд. Удача улыбнулась магнитогорцам. Соотношение бросков в створ — 27:24 в их пользу.