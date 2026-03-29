Реверсная бизнес-миссия по туризму из Китая побывала в Хабаровском крае

Хабаровский край принял реверсную бизнес-миссию по туризму из Китая. Поездка была организована в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве экономического развития региона.
Мероприятие объединило шесть китайских туроператоров и 15 компаний малого и среднего бизнеса из Хабаровского края и Еврейской автономной области. Для каждого участника был составлен индивидуальный график бизнес-встреч, что обеспечило высокую эффективность переговоров.
В течение нескольких дней гости из Китайской Народной Республики не только общались с представителями краевого турбизнеса, но и лично посетили ключевые локации, представляющие интерес для иностранных туристов. Наибольшее любопытство у участников делегации вызвали места с богатым культурно-историческим наследием.
«Для меня важно лично знакомиться с различными компаниями, узнавать, какие конкретно услуги они предлагают. Я узнал много новой информации о местных туроператорах. Чувствую себя счастливым, потому что благодаря переговорам смог оценить продукты и ресурсы туристических компаний края», — поделился участник бизнес-миссии из КНР, директор отдела по работе с Россией Пекинского международного турагентства «Шидай Боя» Жэнь Байтао.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.