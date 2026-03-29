Что запрещено в Кириллов день 31 марта

Весна уверенно вступает в свои права, пробуждая землю от зимнего сна. По народному календарю 31 марта отмечается Кириллов день. Это время наполнено особым смыслом: церковь чтит память святого, а в народе верили, что именно сегодня решается судьба урожая и семейного благополучия.
Подвижник веры.
Православная церковь вспоминает святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Его путь был полон испытаний. Увидев свет в Риме в 315 году, Кирилл с малых лет впитывал строгое христианское благочестие. Повзрослев, он принял монашество, а в 346 году стал священником.
На высоком посту патриарха Кирилл словно скала стоял против распространения опасных ересей. Враги не гнушались клеветой: епископы-еретики добились низложения и изгнания святителя. Несмотря на гонения при разных императорах, он не дрогнул и не отступил от веры.
Лишь во времена императора Феодосия Великого Кирилл вернулся к архипастырскому служению. В 381 году он участвовал во II Вселенском Соборе, где приняли православный Символ веры. Земной путь святитель завершил в 386 году.
Кирилл — дери полоз.
В народе день прозвали «Кирилл — дери полоз». Солнце пригревало так, что снег таял, и передвижение на санях становилось невозможным — полозья драли по земле.
Крестьяне чувствовали дыхание весны и готовились к посевной: чинили инвентарь, перебирали семена, вносили удобрения. Но не обходилось и без таинств. Чтобы земля родила щедро, поля заговаривали. Для привлечения богатства брали горсть огородной земли, смешивали с золой, окропляли святой водой с особыми словами, а затем выливали эту смесь на пашню.
Комары и домовой.
31 марта природа преподносила сюрпризы. По примете, именно на Кирилла появлялись первые комары. Крестьяне встречали насекомых песнями. Существовало удивительное поверье: если в этот день убить комара, простится сорок грехов.
Также верили, что после зимней спячки просыпается домовой. Чтобы задобрить духа и избежать пакостей, хозяйки оставляли для него угощение: молоко, печенье и сахар.
Что категорически нельзя делать 31 марта.
Предки оставили строгие запреты, нарушение которых, по поверьям, грозило бедами.
Берегите детей. Если в доме грудной ребёнок, нельзя давать взаймы хлеб или соль — это может испортить судьбу малыша. Во время вечернего купания ребёнка запрещено открывать двери незнакомцам.
Осторожно с гостями. Непрошеных гостей не пускали на порог — считалось, они уносят удачу. Если же визита избежать не удалось, на прощание нужно прошептать вслед: «С добром пришёл, с добром ушёл». Самим ходить в гости не советовали — это сулило неудачи в финансах и личной жизни.
Деньги любят тишину. Одалживать деньги или брать в долг запрещено, иначе весь год пройдёт в финансовых трудностях. Спонтанные покупки тоже не принесут удачи.
Чужое не брать. Нельзя надевать чужие вещи или меняться одеждой — есть риск взять на себя проблемы другого человека.
За столом обсуждать чужие недостатки и распускать слухи запрещено — это грозит проблемами с желудком. Также нельзя доедать или допивать за незнакомыми людьми.
Стричь волосы и ногти не стоит — будут мелкие неприятности. В курятнике нельзя пересчитывать яйца, чтобы не испугать несушек.
Народные приметы на 31 марта.
Наблюдательные люди знали, как природа подскажет погоду и урожай:
Звезды кажутся тусклее и мельче обычного — жди осадков.
Распустились первые цветы мать-и-мачехи — будет тепло.
Снег лежит большими кучами — год для скота будет легким.
Снег гладкий — к неурожаю, шершавый — к урожайному году.
Появились комары — установится ясная погода.
В лесу много комаров — уродятся овес и ягоды.
Мошкара кружится — будет много грибов.
Прилетели лебеди — будет тепло.
Ворона строит гнездо высоко на дереве — жди сильного половодья.