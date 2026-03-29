На юге Москве потушили пожар в строящемся ЖК

Строящийся многоэтажный дом загорелся на набережной Марка Шагала на юге Москвы, пожар потушен, сообщили в пресс-службе МЧС.
Пострадавших нет. Причины возгорания не уточняются.
«Принятыми мерами пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что пожар начался в строящемся здании по адресу наб. Марка Шагала, д. 11, к. 2 — загорелись строительные материалы. По данным из открытых источников, по этому адресу находится строящийся ЖК «Шагал» группы компаний «Эталон».
