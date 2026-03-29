В Курск поступят еще 26 новых автобусов

Курск получит еще 26 новых автобусов при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил губернатор области Александр Хинштейн.
«Новый транспорт будет задействован на маршрутах Курска, а также направлен для межмуниципальных перевозок», — написал глава региона в своих соцсетях.
В декабре прошлого года были приобретены две новые «ГАЗели» для Фатежского и Октябрьского районов. Еще 10 полунизкопольных автобусов будут работать на маршруте № 71 м в Курске. Они приспособлены для маломобильных пассажиров, оборудованы валидаторами, кондиционерами и видеонаблюдением.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.