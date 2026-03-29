Во Владивостоке благоустроили сквер на улице Некрасовской

Там сделали зону отдыха с лавочками и навесами, проложили пешеходную дорожку, установили освещение и видеонаблюдение.

Сквер на улице Некрасовской во Владивостоке благоустроили при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе администрации города.

Рабочие оборудовали комфортную зону отдыха с лавочками и навесами, проложили пешеходную дорожку, установили опоры освещения и видеонаблюдение. Камеры помогут следить за порядком и сделают площадку безопаснее в вечернее и ночное время суток. Кроме того, на пространстве появились новые клумбы, на которых уже частично высажены растения, и альпинарий из бутового камня.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.