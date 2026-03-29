Количество «Ласточек» увеличили до 54 пар к курортному сезону в Сочи

К предстоящему курортному сезону в Сочи запустили дополнительные электропоезда. С 29 марта на маршрутах начали курсировать ещё 15 пар составов «Ласточка». Общее число пар поездов увеличилось до 54.
«Это позволит пассажирам тратить меньше времени на ожидание, быстрее добираться до самых красивых мест Большого Сочи и сделать поездки более комфортными», — отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи.
На маршруте Центральный Сочи — Сириус количество пар поездов увеличилось на 13. В результате средний интервал движения сократился до 26 минут вместо прежних 38,5 минуты, а минимальный интервал теперь составляет всего 6 минут.
На направлении Сириус — Роза Хутор добавили две дополнительные пары поездов. После корректировки расписания средний интервал ожидания снизился до 1 часа 21 минуты, минимальный — до 24 минут.