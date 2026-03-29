В Беларуси невесту со сломанной ногой расписали с женихом дома без похода в загс

Так, сообщили, что в Беларуси молодожены могут зарегистрировать брак на дому, не посещая загс. Это возможно при наличии уважительных причин, подтвержденных документально. Так, при подаче совместного заявления о заключении брака лица, которые вступают в брак, должны представить в орган загса заявление и указать причину, по которой они не могут прибыть для регистрации в установленное место.