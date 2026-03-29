В Беларуси невесту со сломанной ногой расписали с женихом дома без похода в загс

В загсе сказали, когда белорусы могут зарегистрировать брак, не выходя из дома, сообщил телеграм-канал управления юстиции Гомельского облисполкома.
Так, сообщили, что в Беларуси молодожены могут зарегистрировать брак на дому, не посещая загс. Это возможно при наличии уважительных причин, подтвержденных документально. Так, при подаче совместного заявления о заключении брака лица, которые вступают в брак, должны представить в орган загса заявление и указать причину, по которой они не могут прибыть для регистрации в установленное место.
Такими уважительными причинами, например, могут стать заболевание или инвалидность, которые препятствуют передвижению (их подтверждают справка из больницы или иные медицинские документы).
— Регистрация брака на дому производится строго в пределах административно-территориальной единицы, где действует данный отдел загса, — обратили внимание юристы.
Стоимость регистрации брака на дому в Беларуси будет состоять из из двух составляющих: госпошлины за регистрацию брака в размере одной базовой величины (45 белорусских рублей в марте 2026 года) и стоимость дополнительной услуги загса (устанавливает местный исполком).