Лить слёзы грех! 1 апреля Дарья Грязная запрещает плакать и лениться

1 апреля — Дарья Грязная: почему нельзя плакать и как задобрить домового. Первый день апреля в народном календаре носит двойное название. Церковь чтит память святых мучеников, а в народе день прозвали Дарья Грязная.
О том, какой подвиг совершили святые, почему грязь считалась добрым знаком и какие запреты нельзя нарушать — в нашем материале.
Подвиг любви и веры.
Православная церковь 1 апреля вспоминает святых Хрисанфа и Дарию Римских. Их история началась в III веке. Хрисанф, сын уважаемого александрийского сенатора Полемия, получил блестящее образование. Изучая философию, юноша прочёл Евангелие и уверовал во Христа. Чтобы принять крещение, он тайно встретился с пресвитером Капрофором, скрывавшимся в пещере, а затем вернулся в город проповедовать.
Отец был в гневе. Полемий пытался уговорить сына, угрожал, а когда слова не действовали, отправил к нему красивых девушек. Но Хрисанф читал молитвы, и соблазнительницы тут же засыпали, не сумев приблизиться к святому.
Тогда сенатор призвал жрицу Афины Дарию — образованную и прекрасную. Она должна была увлекать юношу интеллектуальными беседами и плотскими удовольствиями. Однако план рухнул: встретившись со святым, Дария сама прониклась христианством. Молодые люди заключили брак, но дали обет целомудрия, посвятив жизнь Богу.
После смерти отца супруги разъехались по разным домам, собирая вокруг себя благочестивых юношей и девушек. Горожане пожаловались трибуну Клавдию. Тот подверг Хрисанфа пыткам, но святой остался невредим. Чудо потрясло трибуна: Клавдий, его семья и воины приняли христианство.
Император Нумериан казнил новообращенных, а святых приказал истязать. Хрисанфа бросили в зловонную яму, но она наполнилась благоуханием. Дарию отправили в публичный дом, однако от посягательств её защитил лев, посланный Богом. После долгих мук святых похоронили заживо.
Почему «Грязная»?
На Руси праздник получил прозвище «Дарья Грязная» из-за погоды. К этому времени снега таяли активно, размывая поля, дворы и дороги. Пройти по улице, не испачкавшись, было почти невозможно. Вода в водоёмах становилась мутной, поэтому день называли ещё и «Дарья — грязные проруби».
Считалось, что именно 1 апреля после зимней спячки просыпается домовой. Чтобы хранитель дома не злился и не капризничал, его задабривали шутками и угощениями. В праздник было принято разыгрывать семью, друзей и соседей, развлекая духа.
Особенно старались девушки. По поверью, чем больше людей попадётся на их уловки, тем выше вероятность, что будущий жених никогда не станет врать любимой. Женщины готовили домовому подарки — яркие ленты и шерстяные носочки, просили у него мира и спокойствия в семье. С такой же молитвой обращались к святым Хрисанфу и Дарии.
Что можно и нельзя делать 1 апреля.
Верующим в этот день рекомендуется посетить храм или помолиться дома, вспомнив житие святых. Поскольку праздник выпадает на Великий пост, говеющим нельзя есть мясо, рыбу и молочные продукты. От увеселительных мероприятий также стоит воздержаться.
Народные верования диктуют свои правила:
Никакой грусти. Запрещается плакать и предаваться унынию, иначе весь год пройдет в печали.
Чистота в одежде. Старались меньше пачкаться и не надевали старую или заношенную одежду, чтобы не навлечь несчастья.
Девичьи приметы. Незамужним девушкам нельзя оборачиваться, если на улице кто-то зовёт их по имени женским голосом — иначе помолвки ждать долго. Если же окликал мужчина, нужно обязательно посмотреть на него, чтобы приблизить свадьбу.
Труд во благо. Активно занимались уборкой, стиркой и готовкой. Лень в этот день могла обернуться неудачей.
Народлные приметы на 1 апреля.
Наблюдательные предки знали, как природа подскажет погоду и урожай:
Вешние воды. Шумное течение сулило богатый урожай трав в новом сезоне.
Погода. Тёплая и ясная погода указывала на сухое и ветреное лето. В праздник ждали дождя — он обещал отсутствие засухи.
Звёзды. Если в ночь перед торжеством на небе не было видно звезд, готовились к скорому потеплению.
Пчёлы. Пчеловоды наблюдали за вербой — если она распускалась, пора выставлять пчёл.