Фарм-клуб воронежского «Бурана» стартовал с двух волевых побед в Кубке Регионов

28 и 29 марта в Боброве состоялся матч первого раунда Кубка Регионов в НМХЛ. Местная «ЭкоНива» принимала «Сокол» из Новочебоксарска. Обе встречи завершились победами хозяев с одинаковым счетом 4:2. И оба раза воронежцы выступали в роли догоняющих. В обоих матчах гостей вперед вывел Роман Улитин — на третьей и 27-й минутах соответственно. Но клуб из Боброва уверенно отыгрывался и доводил матчи до победы.
Накануне у нас отличились — Шакалов (24-я, 1:1), Мещеряков (28-я, 2:1), Морозов (55-я, 3:1) и Нестеров (58-я, 4:1). А сегодня цель поразили — Шакалов (28-я, 1:1), Мещеряков (48-я, 2:1) и дважды Колесников (54-я, 3:1, 60-я, 4:2).
Итак, счет в серии до двух побед стал 2:0 в пользу фарм-клуба воронежского «Бурана». Третий матч состоится 1 апреля на льду «Сокола». Начало в 18:30.