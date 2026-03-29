Фарм-клуб воронежского «Бурана» стартовал с двух волевых побед в Кубке Регионов

28 и 29 марта в Боброве состоялся матч первого раунда Кубка Регионов в НМХЛ. Местная «ЭкоНива» принимала «Сокол» из Новочебоксарска. Обе встречи завершились победами хозяев с одинаковым счетом 4:2. И оба раза воронежцы выступали в роли догоняющих. В обоих матчах гостей вперед вывел Роман Улитин — на третьей и 27-й минутах соответственно. Но клуб из Боброва уверенно отыгрывался и доводил матчи до победы.