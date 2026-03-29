Переехали лапу и бросили на дороге: калининградские волонтёры спасают пса, четыре дня лежавшего с открытым переломом

В Калининграде таксист переехал собаке лапу и бросил её на дороге, а хозяйка не нашла возможности отвезти питомца в клинику. Об этом «Клопс» рассказала руководитель благотворительного фонда Зоя Шумилова.
Несчастный случай произошёл 17 марта. Как рассказали очевидцы, машина переехала Бадди переднюю лапу — кость торчала наружу. Собаку отнесли домой. Хозяйка пса зафиксировала перелом палкой и перемотала бинтом.
Конечность кровоточила, а сам пёс без помощи и обезболивающих пролежал дома четыре дня. Неравнодушные соседи написали о ситуации в соцсетях 21 марта и попросили откликнуться волонтёров. Шумилова договорилась с клиникой, собаку привезли на осмотр, после чего владелица написала отказ от питомца.
Ситуация была плачевной, сломаны две косточки. Из-за того, что затянули время и он долго лежал с открытой раной, на лапе начался некроз мягких тканей. От боли пёс даже пытался отгрызть себе лапу…
Мы с Бадди были на приёме у хирурга-ортопеда, доктор обещает полное восстановление и полноценную жизнь. Сейчас собачка находится в клинике на стационаре, ожидая операцию, стоимость которой — 55 тысяч рублей. Малышу установят внешний фиксатор и спицы, так как переломы очень сложные. Без помощи неравнодушных калининградцев мы не справимся. У нас в клинике огромные долги… Пёс молодой, очень красивый и добрый. Его жизнь только начинается. Помогите, пожалуйста, Бадди сохранить лапку", — призывает Шумилова.
Лечение и стационар Бадди обойдутся более чем в 70 тысяч рублей. После этого для пса будут подыскивать передержку, а лучше сразу ответственных и любящих хозяев.
Помимо Бадди, у волонтёров фонда появилась ещё одна серьёзная забота — заболела собака Гретта, которую ранее живодёр привязал тросом к машине и протащил по дороге. Тогда за дворнягу переживала вся область, люди сообща собирали деньги на её лечение, а затем малышку забрали в хорошую семью.
«Заметить опухоль сразу не смогли, так как собака после издевательств не даёт трогать себя за живот. Опухоль была внутри, её разглядели только тогда, когда она лопнула. Собаку сразу повезли в стационар. Врачи обнадёжили: это оперируется и лечится, но, к сожалению, через боль и страдания животного», — рассказывает Шумилова.
Зоозащитница заявляет, что сейчас останавливаться на полпути нельзя, и обращается к неравнодушным калининградцам:
Гретта только ожила, начала радоваться жизни, стала играть с другими собаками. Сейчас не помочь ей — это всё равно что отвернуться от больного ребёнка".
Как помочь Бадди и Гретте.
НО «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЗОИ ШУМИЛОВОЙ».
ИНН 3900011586.
Счёт 40703810620000000176.
БИК 042748634.
Наименование Банка КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК.
К/С 30101810100000000634.
Помочь Бадди и Гретте можно по реквизитам фонда, через форму пожертвования по ссылке или связавшись с Зоей Шумиловой по телефону 8 962 269−11−17.