Врачи рассказали о новых методах операций на сердце в Калининграде

Внедрение малоинвазивной методики практикуют в региональном кардиоцентре.

Источник: Комсомольская правда

В кардиоцентре Калининграда сложные операции на сердце делают через небольшой разрез на вене в паху. Специальные инструменты хирург по сосудам заводит прямо в сердце пациента. Об этом сообщает региональный минздрав.

Внедрение малоинвазивной методики практикуют для лечения митральной недостаточности — порока сердца, при котором из-за неполного смыкания створок клапана возникает обратный ток крови из левого желудочка в левое предсердие. А это — жизнеугрожающее состояние. При этом открытая операция на сердце подходит не всем.

Операция проходит под двухсторонним контролем: глазами врачей становятся рентген и УЗИ.

Как отметил завотделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Федерального центра высоких медицинских технологий Дмитрий Зверев, самое главное в этой процедуре — точная навигация и слаженная работа команды врачей. Операция занимает около 2 часов.

В 2025 году специалисты выполнили 10 таких уникальных операций, еще четырех жителей региона успешно прооперировали в марте нынешнего года.