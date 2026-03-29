В окрестностях Березников запретили выход на лед нескольких локаций

Администрация Березников сообщила о запрете выхода на лед. Нарушение влечет крупный штраф. Под запрет попали несколько локаций на территории муниципалитета.
В список запрещенных мест вошли: судоходный (транспортный) канал на береговой линии района Чкалово; камские заливы справа и слева от дороги Березники-Усолье; Нижне-Зырянское водохранилище в районе бывшей спасательной станции; Верхне-Зырянское водохранилище слева от дороги Березники-Пермь; обводненные карьеры в районе Березниковской экспедиции ООО «Евразия»; береговая линия Камы справа у Камского моста в районе дороги Березники-Усолье; место впадения реки Зырянки в судоходный канал; 9 км дороги Березники-Соликамск.
В поселке Усолье под запрет попали ул. Набережная, 12 и 24 в м/р Южный, а также ул. Чернышевского, 1; поселке Вогулка — переулки Южный левый и правый; поселок Романово — пер. Яйвинский, 1 и ул. Лесная, 5.
Выход на лед наказывается штрафом: для населения — 2−4 тыс. руб., для должностных лиц — 3−5 тыс. руб., для юридических лиц — 5−10 тыс. руб.