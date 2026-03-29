Глеб Никитин: «Ночь театрального искусства» позволила взглянуть на знакомые жанры по-новому"

В Нижегородской области прошла Всероссийская акция «Ночь театрального искусства». Театры и культурные площадки региона представили зрителям насыщенную программу: спектакли, экскурсии за кулисы, открытые репетиции и творческие встречи. Впечатлениями поделился в своём МАХ-канале губернатор Глеб Никитин.
Глава региона уточнил, что мероприятия состоялись в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей Российской Федерации.
По словам Глеба Никитина, подобные акции позволяют по-новому взглянуть на театральное искусство и делают его более доступным для жителей региона.
«Все многообразие театрального искусства в спектаклях, экскурсиях за кулисы, открытых репетициях и творческих встречах. Каждый из этих форматов позволяет взглянуть на знакомые жанры по-новому, увидеть то, что обычно остается за пределами зрительного зала», — подчеркнул глава региона.
Глеб Никитин добавил также, что для тех, кто не успел присоединиться к акции, театральный сезон продолжается яркими премьерами.
Совсем скоро у горожан и гостей города появится возможность оценить красоту балета: Нижегородский государственном академическом театре оперы и балета имени А. С. Пушкина готовит спектакль «Волшебная ночь» (16+). В его основу легли два экспрессионистских балета Пауля Хиндемита и Курта Вайля. Премьерные показы состоятся 3, 4 и 5 апреля.
