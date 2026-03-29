Власти нашли подрядчика для замены газона на стадионе «Пионер» за 46 млн рублей

Отметим, что стадион «Пионер» реконструировали перед проведением чемпионата мира по футболу в Калининграде. Его использовали как одну из тренировочных баз для команд-участниц турнира. Там обустроили новое игровое поле, отремонтировали трибуны и хозяйственный блок.