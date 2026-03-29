Власти нашли подрядчика для замены газона на стадионе «Пионер» за 46 млн рублей

В Калининграде нашли подрядчика для замены газона на стадионе «Пионер». Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.
Заявки на участие в торгах подали три компании. Победителем признали ИП Захаров Андрей Сергеевич. Предприниматель снизил начальную цену контракта на 5,7 млн рублей — до 46 миллионов.
Победителю торгов предстоит заменить искусственное покрытие на стадионе на проспекте Мира. Обновление поля необходимо закончить за 50 дней.
Отметим, что стадион «Пионер» реконструировали перед проведением чемпионата мира по футболу в Калининграде. Его использовали как одну из тренировочных баз для команд-участниц турнира. Там обустроили новое игровое поле, отремонтировали трибуны и хозяйственный блок.
В 2023 году на стадионе открыли футбольный манеж. На его покупку и установку выделяли более 21 миллиона рублей из резервного фонда правительства. Также часть средств направили из городского бюджета.