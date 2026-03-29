Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти нашли подрядчика для замены газона на стадионе «Пионер» за 46 млн рублей

Работы выполнит ИП Захаров Андрей Сергеевич.

В Калининграде нашли подрядчика для замены газона на стадионе «Пионер». Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.

Заявки на участие в торгах подали три компании. Победителем признали ИП Захаров Андрей Сергеевич. Предприниматель снизил начальную цену контракта на 5,7 млн рублей — до 46 миллионов.

Победителю торгов предстоит заменить искусственное покрытие на стадионе на проспекте Мира. Обновление поля необходимо закончить за 50 дней.

Отметим, что стадион «Пионер» реконструировали перед проведением чемпионата мира по футболу в Калининграде. Его использовали как одну из тренировочных баз для команд-участниц турнира. Там обустроили новое игровое поле, отремонтировали трибуны и хозяйственный блок.

В 2023 году на стадионе открыли футбольный манеж. На его покупку и установку выделяли более 21 миллиона рублей из резервного фонда правительства. Также часть средств направили из городского бюджета.