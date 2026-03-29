В Царском Селе завершают реставрацию зала флигеля Екатерининского дворца

Подлинное убранство Китайского зала, в том числе и панно, было утрачено в годы Великой Отечественной войны. Сейчас его воссоздают по проекту «Екатерина II. Личное пространство». 155 настенных панно привезли в январе из Китая. Общая площадь всей росписи составляет почти 170 квадратных метров.