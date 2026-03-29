В Царском Селе завершают реставрацию зала флигеля Екатерининского дворца

В Китайском зале Зубовского флигеля Екатерининского дворца стартовал финальный этап реставрации — монтаж лаковых панно. Об этом сообщает Государственный музей-заповедник «Царское Село».

Подлинное убранство Китайского зала, в том числе и панно, было утрачено в годы Великой Отечественной войны. Сейчас его воссоздают по проекту «Екатерина II. Личное пространство». 155 настенных панно привезли в январе из Китая. Общая площадь всей росписи составляет почти 170 квадратных метров.

Отметим, Китайский зал является самым большим из личных покоев Екатерины II в Зубовском флигеле. Проект воссоздания панно разработали сотрудники Царскосельской янтарной мастерской. Они воссоздали 34 рамы на основе находящихся в фондах музея исторических акварелей и фотографий, затем музей предоставил имеющиеся аналоги китайским мастерам. Этапы воссоздания курировали эксперты из Китая и научные сотрудники музея. На изготовление всех панно мастерам Поднебесной понадобилось 700 дней.

Сейчас специалисты музея выполняют монтаж. Окончить работы планируется в июне. Затем зал откроют для посетителей.