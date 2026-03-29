Опасные для здоровья детей игрушки-антистрессы изъяты из продажи в Беларуси

Госстандарт запретил продавать игрушки-антистресс для детей в Беларуси.

Источник: Госстандарт

В Беларуси запретили продавать игрушки-антистресс для детей от трех лет. Подробности рассказали в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Так, под запрет попали китайские игрушки-антистрессы торговой марки Darvish, которые по маркировке предназначаются для детей от трех лет. Игрушки нашли во время проверки в торговой точке индивидуальных предпринимателей в Бобруйске. Партия игрушек была некачественной.

В лаборатории установили, что игрушки не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза по показателю гигиенической безопасности. В игрушка выявили превышение показателя «эквивалентный уровень звука».

— Использование таких игрушек может нанести вред здоровью детей, — прокомментировали в Госстандарте.