Суд Москвы выбрал меру пресечения организаторам интернет-казино

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия и избрал меры пресечения в отношении 22 человек, обвиняемых в незаконной организации игорного бизнеса в интернете, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
Как пишет ТАСС, в суде уточнили, что все они являются обвиняемыми по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр. По данным следствия, их доход мог превышать 100 млн руб., а для совершения преступлений использовался интернет.
Конкретные меры пресечения, избранные в отношении каждого из 22 фигурантов, в сообщении суда не уточняются.
За последние месяцы это не первый случай пресечения деятельности нелегальных онлайн-казино в России. В середине марта сотрудники МВД задержали в Петербурге руководителя финансового подразделения подпольного игорного бизнеса, а также его сообщников.
Доход организаторов только официально оценивался в 13 млн руб., а география деятельности охватывала Россию, Казахстан, Турцию, Азербайджан и другие страны. В свою очередь, в Москве в конце прошлого года полиция пресекла деятельность банды, организовавшей азартные игры в Пресненском районе.
