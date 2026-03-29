Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд Москвы выбрал меру пресечения организаторам интернет-казино

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия и избрал меры пресечения в отношении 22 человек, обвиняемых в незаконной организации игорного бизнеса в интернете, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Источник: РБК

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия и избрал меры пресечения в отношении 22 человек, обвиняемых в незаконной организации игорного бизнеса в интернете, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Как пишет ТАСС, в суде уточнили, что все они являются обвиняемыми по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр. По данным следствия, их доход мог превышать 100 млн руб., а для совершения преступлений использовался интернет.

Конкретные меры пресечения, избранные в отношении каждого из 22 фигурантов, в сообщении суда не уточняются.

За последние месяцы это не первый случай пресечения деятельности нелегальных онлайн-казино в России. В середине марта сотрудники МВД задержали в Петербурге руководителя финансового подразделения подпольного игорного бизнеса, а также его сообщников.

Доход организаторов только официально оценивался в 13 млн руб., а география деятельности охватывала Россию, Казахстан, Турцию, Азербайджан и другие страны. В свою очередь, в Москве в конце прошлого года полиция пресекла деятельность банды, организовавшей азартные игры в Пресненском районе.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.