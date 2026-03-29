Омский врач развеяла четыре популярных мифа о вакцинации

Врач-эпидемиолог БСМП № 2 Наталия Токмолаева рассказала о самых распространённых заблуждениях, связанных с вакцинацией, и объяснила, почему прививки остаются одним из самых надёжных способов защиты от инфекций. Специалист подчеркнула, что современные препараты не вызывают заболевание, а помогают организму заранее подготовиться к встрече с вирусами и бактериями. Об этом сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.
По словам специалиста, один из самых устойчивых мифов связан с убеждением, что после прививки можно заболеть. На самом деле современные инактивированные вакцины не содержат живых микроорганизмов — в них есть только отдельные фрагменты вирусов или бактерий. Повышение температуры или слабость после вакцинации — нормальная реакция организма, которая говорит о формировании иммунного ответа.
Также врач опровергла мнение о том, что естественный иммунитет после перенесённой болезни всегда лучше.
«Цена “естественного” иммунитета может быть слишком высокой. Инфекции часто оставляют после себя тяжёлые осложнения: поражения сердца, лёгких, суставов или нервной системы. Вакцина позволяет получить защиту, минуя этап тяжёлого заболевания. При этом иммунный ответ после вакцинации зачастую более предсказуем и стабилен», — отмечает Наталия.
Кроме того, Наталия Токмолаева назвала ошибочным мнение, что прививки создают чрезмерную нагрузку на организм. Она пояснила, что иммунная система ежедневно сталкивается с тысячами антигенов, поэтому компоненты вакцины для неё не являются критической нагрузкой.
Ещё одним опасным заблуждением врач считает отказ от вакцинации под предлогом того, что «все вокруг уже привиты». По её словам, снижение числа вакцинированных людей приводит к возвращению инфекций, как это происходит, например, с корью. Специалист добавила, что профилактика всегда безопаснее, чем лечение последствий, и посоветовала при сомнениях обращаться к терапевту для составления индивидуального плана вакцинации.