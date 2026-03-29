В подмосковном Жуковском эвакуировали жителей пятиэтажки из-за пожара

Ранее, 23 марта, пожар произошел в многоэтажном доме на Николоямской улице в Москве. В результате погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Пожар возник на втором этаже в лифтовом холле и частично на лестничной клетке. Пожарные спасли 25 человек, включая пятерых детей.