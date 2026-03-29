В подмосковном Жуковском эвакуировали жителей пятиэтажки из-за пожара

Пожар начался в пятиэтажном жилом доме в городе Жуковский в Московской области, жителей эвакуируют, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
Дом расположен по адресу ул. Фрунзе, д. 12. Когда пожарные прибыли на место, с чердака многоэтажки валил черный дым. «Огонь распространился по всей кровле», — говорится в сообщении.
Позже в подмосковном управлении министерства уточнили, что спасатели локализовали огонь на 2250 кв. м.
Пожар тушат около 70 человек, используя 24 единицы техники.
Ранее, 23 марта, пожар произошел в многоэтажном доме на Николоямской улице в Москве. В результате погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Пожар возник на втором этаже в лифтовом холле и частично на лестничной клетке. Пожарные спасли 25 человек, включая пятерых детей.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.