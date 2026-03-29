Поход в кино стал обходиться жителям Ростовской области дороже

В Ростовской области подорожали билеты в кино. Об этом сообщают аналитики Центробанка России.
По мнению экспертов, это связано с издержками кинотеатров, в том числе на содержание помещений, коммунальные платежи, зарплаты сотрудникам, обновление оборудования и оплату лицензий на показ фильмов. Все эти затраты закладываются в стоимость билетов.
В настоящее время цены на билеты в кино составляют в среднем 250−550 рублей. В целом же за 12 месяцев стоимость культурно-развлекательных услуг на Дону выросла на 5,43%.
