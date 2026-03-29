В Минске врачи вырезали подростку в больнице селезенку после его неудачной шутки

Инцидент произошел в одном из минских колледжей. У подростков были занятия, но преподаватель ненадолго вышел из кабинета. В этот момент к 17-летнему юноше со спины подошел одногруппник и резко выдернул из-под него стул. Юноша удержал равновесие и не упал, и решив, что это просто шутка, не стал конфликтовать. Но уже через пару минут одногруппник снова незаметно подошел к молодому человеку и выдернул из-под него стул, в этот раз юноша уже упал. Разозлившись, он подошел к обидчику и двумя руками толкнул, а когда тот упал, ударил его ногой в живот.
В итоге 16-летнего подростка с разрывом селезенки доставили в больницу, где врачи удалили ему орган.
Учащийся, который нанес одногруппнику травму, свою вину признал и раскаялся. Его родственники передали потерпевшему 6000 рублей в счет возмещения морального вреда.
Ранее к уголовной ответственности второкурсник не привлекался. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого телесного вреда (ч.1 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на 1,5 года.
Приговор еще может быть обжалован.