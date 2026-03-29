Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Утки на детской площадке в Казани приняли лужу за пруд

Птицы облюбовали территорию напротив дома № 38 по проспекту Фатиха Амирхана.

В Ново-Савиновском районе Казани очевидцы сняли на видео необычную картину. Ролик, появившийся в социальных сетях, запечатлел нескольких уток, которые облюбовали территорию напротив дома № 38 по проспекту Фатиха Амирхана.

Интересно, что никакого водоема там отродясь не было — птицы приняли за пруд гигантскую лужу. Она образовалась из-за активного таяния снега и покрыла добрую половину просторной детской площадки. Судя по кадрам, пернатые не только плавают в неположенном месте, но и чем-то кормятся на импровизированном водоеме.