Утки на детской площадке в Казани приняли лужу за пруд

В Ново-Савиновском районе Казани очевидцы сняли на видео необычную картину. Ролик, появившийся в социальных сетях, запечатлел нескольких уток, которые облюбовали территорию напротив дома № 38 по проспекту Фатиха Амирхана.
Интересно, что никакого водоема там отродясь не было — птицы приняли за пруд гигантскую лужу. Она образовалась из-за активного таяния снега и покрыла добрую половину просторной детской площадки. Судя по кадрам, пернатые не только плавают в неположенном месте, но и чем-то кормятся на импровизированном водоеме.