Более 1200 шахматистов приняли участие в «Кубке Минина и Пожарского»

Турнир по классическим шахматам завершил основную программу 11-го Всероссийского фестиваля «Кубок Минина и Пожарского», который проходил в Нижнем Новгороде.
В столице Приволжья собралось свыше 1200 спортсменов из 40 регионов России. А в основном турнире за доски сели более 450 шахматистов.
В турнире Open тройку призёров составили: Иван Шинкоренко (Ивановская область) — 7 очков из 9 возможных, Иван Кощеев (Кировская область), Артём Шинкаров (Нижегородская область) — по 6,5 очка. В женском зачёте первенствовала нижегородка Светлана Горячева, набравшая 6 очков.
В детским турнирах среди наших земляков отличились:
1-е место. Дарья Белова (девочки до 9 лет);
3-е место. Анастасия Неукрытых (девочки до 11 лет);
2-е место. Анастасия Сафонова (девочки до 13 лет);
3-е место. Варвара Горожанкина (девочки до 13 лет);
2-е место. Таисия Паузина (девушки до 15 лет);
3-е место. Ангелина Завиваева (девушки до 15 лет);
2-е место. Иван Вакин (юноши до 15 лет);
3-е место. Владислав Скворцов (юноши до 15 лет).