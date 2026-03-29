Свыше 1000 ветеранов СВО вовлечены в спортивные проекты в Нижегородской области

В Нижегородской области свыше тысячи ветеранов СВО активно участвуют в спортивной жизни региона. Спорт стал одним из ключевых инструментов социальной адаптации и реабилитации. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин в МАХ.
Он подчеркнул, что для поддержки бойцов в регионе реализуется несколько проектов. «Карта возможностей» позволяет бесплатно посещать государственные и муниципальные спортивные объекты рядом с домом. Проект «СВОй ФОК» направлен на семейную интеграцию: для ветеранов и их близких проводят экскурсии по спортобъектам и встречи с наставниками.
Для удобной записи создан чат-бот «Спорт-бот», разработанный фондом «Защитники Отечества» совместно с региональным Минспортом.
В рамках проекта «Сила спорта СВОим» ветераны бесплатно занимаются в частных клубах падел-тенисом, боксом, муай-тай и киберспортом. Часть тренировок доступна также и для жен участников СВО.
Кроме того, губернатор отметил, что регион проводит крупные спортивные события, включая «Кубок Защитников Отечества» ПФО, а также организует участие команд во всероссийских турнирах.
«Мы не останавливаемся на достигнутом: системно работаем над созданием новых возможностей вместе с нашими партнерами и муниципалитетами», — подытожил Глеб Никитин.
