Иван Обжорин признан лучшим спортсменом февраля в Нижнем Новгороде

Капитану ПКМФ «Торпедо» Ивану Обжорину присвоили звание лучшего профессионального спортсмена города по итогам февраля. Торжественное вручение Кубка прошло перед началом домашней игры БЕТСИТИ Суперлиги с «Кристаллом» из Санкт-Петербурга. Награду победителю передал директор городского департамента физической культуры и спорта Антон Ермаков.
Иван Обжорин возглавил рейтинг благодаря яркой игре в феврале. В четырех матчах он забил пять голов и отдал две результативные передачи. Мэр города Юрий Шалабаев поздравил спортсмена и клуб с достижением, пожелав новых побед.
Напомним, ежемесячную награду «Лучший игрок месяца» для профессиональных клубов города учредили администрация Нижнего Новгорода и АНО «ЦУРС» в октябре 2025. При выборе победителя учитываются не только спортивные показатели и вызовы в сборные, но и участие атлетов в социальных проектах города. Претендентов на кубок выдвигают ведущие клубы региона.