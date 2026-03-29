Ученые спасают уникальную сосну «Ведьмина лапа» у деревни Колдуново в Беларуси

Кандидат исторических наук Николай Пивовар рассказал, что несколько лет пытался придать дереву охранный статус. Но интерес к нему появился только после того, как легенда о сосне распространилась. А когда рядом начали строить ЛЭП для Витебской ГЭС, сосна могла пойти под вырубку. Поэтому энтузиасты в 2015 году изготовил табличку с названием и параметрами «Ведьминой лапы» и добавили надпись «Охраняется народом».