Ученые спасают уникальную сосну «Ведьмина лапа» у деревни Колдуново в Беларуси

В Беларуси энтузиасты и ученые спасают уникальную сосну «Ведьмина лапа», пишет sb.by.
Таинственная сосна-великан со стволом пять метров в обхват расположилась в лесном массиве под Витебском, неподалеку находятся деревни Бибиревка и Колдуново. Уникальность дерева в том, что его крона причудливым образом разделилась на пять мощных стволов.
По легенде сосна «выросла» из отрубленной руки колдуньи, поэтому и называется «Ведьмина лапа». А еще среди местных жителей бытует поверье, что в купальскую ночь слетаются на высоченные ветви сосны ведьмы со всей округи.
Кандидат исторических наук Николай Пивовар рассказал, что несколько лет пытался придать дереву охранный статус. Но интерес к нему появился только после того, как легенда о сосне распространилась. А когда рядом начали строить ЛЭП для Витебской ГЭС, сосна могла пойти под вырубку. Поэтому энтузиасты в 2015 году изготовил табличку с названием и параметрами «Ведьминой лапы» и добавили надпись «Охраняется народом».
Главный специалист Витебского областного комитета природных ресурсов Михаил Корчевский подтвердил и научную ценность уникальной сосны.
— Периметр ствола — 503 сантиметра, высота — под 30 метров, радиус кроны — 10,5 метра. Возраст пока не установили, но дело даже не в нем. Самое интересное — форма. Для сосны такое разветвление — большая редкость, — подтвердил ученый.
Не так давно ученые из Белорусского государственного университета провели замеры и подготовили проект решения о признании сосны великана ботаническим памятником природы местного значения. Документ находится на межведомственном согласовании.