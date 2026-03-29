В Ростовской области собираются создать сафари-парк для наблюдения за животными

В Ростовской области собираются создать сафари-парк. Об этом рассказал в канале МАХ донкой губернатор Юрий Слюсарь.
— В планах инвесторов, компании «Придонье», при поддержке областного минприроды — создание сафари парка. Это будет еще одной туристической точкой на нашей донской земле, — говорится в сообщении.
В сафари-парке или парке дикой природы посетители могут наблюдать за свободно гуляющими животными. По словам губернатора, их в регионе немало. Кроме того, специалисты проводят работу по возвращению на Дон представителей фауны, которые когда-то здесь обитали.
В прошлом году в Ростовскую область завезли европейских ланей, а в 2026-м — несколько десятков пятнистых оленей и муфлонов. Сначала их поместили на охраняемую территорию для разведения, а после адаптации выпустят в естественную среду обитания для увеличения популяции.
