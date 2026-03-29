Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области собираются создать сафари-парк для наблюдения за животными

Инвестор планирует создать парк дикой природы на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области собираются создать сафари-парк. Об этом рассказал в канале МАХ донкой губернатор Юрий Слюсарь.

— В планах инвесторов, компании «Придонье», при поддержке областного минприроды — создание сафари парка. Это будет еще одной туристической точкой на нашей донской земле, — говорится в сообщении.

В сафари-парке или парке дикой природы посетители могут наблюдать за свободно гуляющими животными. По словам губернатора, их в регионе немало. Кроме того, специалисты проводят работу по возвращению на Дон представителей фауны, которые когда-то здесь обитали.

В прошлом году в Ростовскую область завезли европейских ланей, а в 2026-м — несколько десятков пятнистых оленей и муфлонов. Сначала их поместили на охраняемую территорию для разведения, а после адаптации выпустят в естественную среду обитания для увеличения популяции.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше