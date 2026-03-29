В Ростовской области собираются создать сафари-парк для наблюдения за животными

В прошлом году в Ростовскую область завезли европейских ланей, а в 2026-м — несколько десятков пятнистых оленей и муфлонов. Сначала их поместили на охраняемую территорию для разведения, а после адаптации выпустят в естественную среду обитания для увеличения популяции.