Астроном назвал явление, которое можно будет увидеть на юге России 29 марта

Сегодня вечером на небе появится такое астрономическое явление, как покрытие Луной звезды Регула, которая входит в созвездие Льва. Его можно будет увидеть в юго-западной части России.

По словам астронома Александра Якушкина, событие начнется для долготы Крыма в 22:00 по московскому времени. Луна покроет звезду постепенно, полностью поглотив небесное тело, пишут РИА Новости.

Данное явление не редкое, ввиду что Лев — зодиакальное созвездие, поэтому Луна каждый месяц проходит через него. А Регул — одна из самых ярких звезд на ночном небе, состоящая из четырех звезд, объединенных в две пары.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше