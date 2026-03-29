Коллекцию уникальных пасхальных яиц покажут в Волгограде

Волгоградский областной краеведческий музей готовится к открытию выставки «Праздник Пасхи — Небесной жизни свет».
Праздник Светлого Христова Воскресенья отмечается 12 апреля. А 31 марта в 12:00 в музее на всеобщее обозрение выставят больше ста уникальных предметов (12+). В их числе — коллекция сувенирных пасхальных яиц.
Также волгоградцы и гости города смогут увидеть старинные богослужебные книги, редкие иконы XVIII— XX веков и архиерейское облачение. Экспонаты хранятся в фондах музея, многие посетители увидят впервые.
