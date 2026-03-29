Вербовщики вовлекают воронежских подростков в диверсии под видом легкого заработка

Следственный комитет предупрелил, что в Воронежской области участились попытки вербовки школьников через соцсети. Подросткам в мессенджерах пишут незнакомцы и предлагают «подзаработать» на простых, казалось бы, заданиях — что-то поджечь или сфотографировать. Важно понимать, что за такие грозит реальный тюремный срок вплоть до пожизненного. Никакие деньги не стоят сломанной жизни. Об жтом в региональном СУ СК напомнили 29 марта.
По данным ведомства, обычно все начинается с сообщения в чате или комментария под постом. Вербовщики обещают «быстрый кеш» за поджог релейного шкафа на железной дороге, порчу оборудования или расклейку запрещенных листовок. Подросткам внушают, что они останутся анонимными, но это ложь. Силовики вычисляют исполнителей по цифровым следам и камерам очень быстро. В итоге куратор из интернета исчезает с деньгами, а ребенок остается один на один с уголовной статьей за терроризм или диверсию. В СК также подчеркнули, что в интернете не бывает анонимности, когда речь идет о безопасности страны.
Родителям в Воронеже стоит быть особенно внимательными:
— Если у ребенка вдруг появились новые гаджеты, брендовые кроссовки или крупные суммы, которые он не мог заработать официально — это повод для серьезного разговора. Проверьте, с кем он переписывается и не вступил ли в подозрительные группы «по заработку», — советуют следователи.