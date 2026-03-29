Вербовщики вовлекают воронежских подростков в диверсии под видом легкого заработка

По данным ведомства, обычно все начинается с сообщения в чате или комментария под постом. Вербовщики обещают «быстрый кеш» за поджог релейного шкафа на железной дороге, порчу оборудования или расклейку запрещенных листовок. Подросткам внушают, что они останутся анонимными, но это ложь. Силовики вычисляют исполнителей по цифровым следам и камерам очень быстро. В итоге куратор из интернета исчезает с деньгами, а ребенок остается один на один с уголовной статьей за терроризм или диверсию. В СК также подчеркнули, что в интернете не бывает анонимности, когда речь идет о безопасности страны.