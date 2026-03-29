В Якутске прошел республиканский этап соревнований «Путь ВОИНа»

Республиканский этап военно-спортивных соревнований «Путь ВОИНа» прошел в Якутске 27−28 марта по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).
В состязаниях приняли участие 10 команд из разных муниципальных образований региона. Каждая состояла из 10 человек — 7 юношей и 3 девушек в возрасте 14−17 лет. Торжественное открытие соревнований состоялось в спортивном комплексе «Дохсун».
Программа соревнований включала как индивидуальные, так и командные этапы. В их числе передвижение по «полю боя» с метанием гранаты, управление беспилотниками, разминирование растяжки, преодоление полосы препятствий, стрельба из пневматической винтовки, а также оказание первой помощи и эвакуация «раненого».
Победителем соревнований стала команда «Мангуст» гимназии «Центр глобального образования». Ребята представят Якутию на всероссийском уровне. Каждый участник получил сертификат, который является рекомендацией для участия в летней образовательной программе якутского центра «ВОИН» на базе лагеря «Энергетик».
