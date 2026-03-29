Подросток утонул в искусственном водоеме под Рогачевом, выйдя из дома погулять

В Рогачевском районе утонул подросток, сообщил телеграм-канал «ОСВОД | Гомельская область».
Трагедия произошла в агрогородке Болотня 28 марта. Подросток 2010 года рождения вышел из дома на прогулку и не вернулся. Родные позвонили в МЧС, начались поиски.
Поздно ночью работники МЧС на искусственном водоеме обнаружили полынью. А затем при обследовании водоема при помощи багра обнаружили тело мальчика. Утонувший находился на глубине примерно три метра, на расстоянии около 15 — 20 метров от берега.
Проводится проверка, назначены экспертизы.
