Подросток утонул в искусственном водоеме под Рогачевом, выйдя из дома погулять

Под Рогачевом подросток вышел на прогулку и пропал, сотрудники МЧС нашли его тело.

Источник: Комсомольская правда

В Рогачевском районе утонул подросток, сообщил телеграм-канал «ОСВОД | Гомельская область».

Трагедия произошла в агрогородке Болотня 28 марта. Подросток 2010 года рождения вышел из дома на прогулку и не вернулся. Родные позвонили в МЧС, начались поиски.

Поздно ночью работники МЧС на искусственном водоеме обнаружили полынью. А затем при обследовании водоема при помощи багра обнаружили тело мальчика. Утонувший находился на глубине примерно три метра, на расстоянии около 15 — 20 метров от берега.

Проводится проверка, назначены экспертизы.

