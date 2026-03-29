Ремонт моста через реку Карасук в Новосибирской области завершат осенью

Капремонт моста через реку Карасук в Чулымском районе Новосибирской области стартовал в прошлом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В этом году работы продолжились, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 15 октября, сообщили в администрации губернатора и правительства региона.