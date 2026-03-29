Ремонт моста через реку Карасук в Новосибирской области завершат осенью

Капремонт моста через реку Карасук в Чулымском районе Новосибирской области стартовал в прошлом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В этом году работы продолжились, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 15 октября, сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Сооружение расположено на 2-м км дороги 1 км а/д «Н-3207» — Базово — граница Ордынского района. Ранее мастера демонтировали старые опоры, выполнили устройство береговых и промежуточных опор, монтаж балок, плит, а также укрепили конусы насыпи. На данном этапе специалисты работают с межбалочными швами.
В 2026 году также запланировано устройство проезжей части и водоотвода, монтаж барьерного и перильного ограждений, лестниц, обновление тротуаров и освещения. На период ремонта для движения транспорта рядом с мостом действует временная переправа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.