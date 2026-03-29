В Новосибирске прошел конгресс, посвященный диагностике и лечению инсульта

Всероссийский конгресс с международным участием «Инсульт и цереброваскулярная патология» состоялся 13−14 марта в Новосибирске, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Организация подобных мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Участие в конгрессе приняли свыше 4 тысяч экспертов из России и других стран. Ведущие российские неврологи и представители смежных медицинских специальностей презентовали более 40 докладов. Основные темы выступлений — современные методы диагностики, лечения, реабилитации и ведения пациентов с инсультом на всех этапах. Также во время конгресса состоялись мастер-классы.
«Такие конгрессы очень важны, особенно для врачей, которые работают в отдаленных больницах, в наших сосудистых центрах. Мы обсуждаем здесь последние веяния, последние тенденции в диагностике и лечении инсульта. Хочу сказать, что Новосибирская область сделала большой прорыв в лечении инсульта. Сегодня у нас десять региональных сосудистых центров, и не только в городе, но и в области», — рассказал главный специалист региона по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Евгений Кретов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.